На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Неизвестные напали на конвой военной комендатуры в Казани и похитили уклониста

«Ъ»: в Казани произошло нападение на конвой военной комендатуры
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Казани неизвестные напали на конвой военной комендатуры. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным источника, инцидент произошел вечером 24 октября на улице Гвардейской. На светофоре двое мужчин вышли из черного Kia Rio без номеров, открыли заднюю дверь конвойной машины, которая перевозила уклониста, вытащили его и посадили в свое авто. Затем неизвестные скрылись.

До этого Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщал, что в Казани группа неизвестных напала на конвой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и освободила заключенного. Однако позже во ФСИН опровергли эту информацию, заявив, что данные о нападении на конвой службы не соответствует действительности.

До этого в Забайкальском крае двое заключенных следственного изолятора хотели захватить в заложники сотрудника УФСИН и сбежать из-под стражи. Они искали соучастников, изучали план и расположение помещений СИЗО, расстановку личного состава. Кроме того, подозреваемые изучали возможность изготовления самодельных взрывных устройств, а также изготовили несколько самодельных ножей.

Ранее стало известно о раскаянии осужденных, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами