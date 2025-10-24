Неизвестные напали на конвой военной комендатуры в Казани и похитили уклониста

В Казани неизвестные напали на конвой военной комендатуры. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным источника, инцидент произошел вечером 24 октября на улице Гвардейской. На светофоре двое мужчин вышли из черного Kia Rio без номеров, открыли заднюю дверь конвойной машины, которая перевозила уклониста, вытащили его и посадили в свое авто. Затем неизвестные скрылись.

До этого Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщал, что в Казани группа неизвестных напала на конвой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и освободила заключенного. Однако позже во ФСИН опровергли эту информацию, заявив, что данные о нападении на конвой службы не соответствует действительности.

До этого в Забайкальском крае двое заключенных следственного изолятора хотели захватить в заложники сотрудника УФСИН и сбежать из-под стражи. Они искали соучастников, изучали план и расположение помещений СИЗО, расстановку личного состава. Кроме того, подозреваемые изучали возможность изготовления самодельных взрывных устройств, а также изготовили несколько самодельных ножей.

Ранее стало известно о раскаянии осужденных, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге.