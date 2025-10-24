Baza сообщила о нападении на конвой с заключенным в Казани

В Казани группа лиц напала на конвой ФСИН и освободила заключенного

В Казани группа неизвестных напала на конвой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и освободила заключенного. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

По данным журналистов, преступники подъехали к служебной машине ФСИН, стоявшей на светофоре, на черном автомобиле Kia Rio, избили сотрудников, освободили заключенного и скрылись вместе с ним на той же иномарке.

В настоящее время в городе объявлен план «Перехват». Злоумышленников разыскивают.

Подробности случившегося уточняются.

В июне сообщалось, что в Забайкальском крае двое заключенных в читинском следственном изоляторе хотели захватить заложников и сбежать. Они искали соучастников, изучали план и расположение помещений СИЗО, расстановку личного состава. Кроме того, подозреваемые изучали возможность изготовления самодельных взрывных устройств, а также изготовили несколько самодельных ножей.

Ранее в Омске мужчина обокрал ювелирный магазин ради поездки в колонию к жене.