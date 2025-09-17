На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о раскаянии осужденных, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге

Depositphotos

Сбежавшие из СИЗО-1 в Екатеринбурге осужденные Иван Корюков и Александр Черепанов раскаялись в содеянном и сотрудничают со следствием. Об этом в интервью РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«В октябре фигурантам планируется предъявить обвинение. В настоящее время они содержатся под стражей в СИЗО», — заявил он.

Горелых добавил, что в розыске осужденных было задействовано 270 сотрудников правопорядка от районного до областного уровней, которые в круглосуточном режиме оказывали помощь сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По его словам, заключенным в дополнение к основному сроку могут добавить до пяти лет заключения из-за побега. Руководитель пресс-службы добавил, что один из осужденных после поимки первым оказал помощь сыщикам, записав аудиообращение, которое постоянно транслировалось с помощью громкоговорителей из патрульных машин полиции у садовых участков в районе Чусовского тракта.

1 сентября 24-летний Черепанов и 25-летний Корюков, обвиненные в покушении на теракт, сбежали из СИЗО №1 в Екатеринбурге. Предполагается, что место заключения они смогли покинуть с помощью ключей от камеры и от проходной. Сейчас следствие выясняет — как осужденные могли получить ключи. Есть две версии — либо один из мужчин незаметно украл ключи у конвоя, либо кто-то из сотрудников СИЗО передал их ему.

Ранее Минюст предложил улучшить быт заключенных в СИЗО и колониях.

