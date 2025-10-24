ФСИН опровергла информацию о нападении на конвой в Казани

ФСИН: сообщения о нападении на конвой в Казани не соответствуют действительности

Сообщения о нападении в Казани на конвой ФСИН России не соответствует действительности. Об этом сообщили журналистам в пресс-бюро ФСИН РФ, передает РИА Новости.

«Информация о нападении на конвой ФСИН России не соответствует действительности», — отметили в ведомстве.

Вечером 24 октября Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что в Казани группа неизвестных напала на конвой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и освободила заключенного.

По данным Baza, преступники подъехали к служебному автомобилю ФСИН, стоявшему на светофоре, на черной машине Kia Rio, избили сотрудников, освободили заключенного и скрылись вместе с ним на той же иномарке. Другие подробности случившегося не приводились.

В июне сообщалось, что в Забайкальском крае двое заключенных в читинском следственном изоляторе хотели захватить заложников и сбежать. Они искали соучастников, изучали план и расположение помещений СИЗО, расстановку личного состава. Кроме того, подозреваемые изучали возможность изготовления самодельных взрывных устройств, а также изготовили несколько самодельных ножей.

Ранее в Омске мужчина обокрал ювелирный магазин ради поездки в колонию к жене.