В Забайкалье двое заключенных готовились к захвату заложников и побегу

В Забайкальском крае двое заключенных готовились к захвату заложников и побегу

В Забайкальском крае двух заключенных в читинском следственном изоляторе мужчин подозревают в подготовке к захвату заложников и побегу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

По версии правоохранительных органов, двое подозреваемых, 25 и 29 лет, сговорились между собой и планировали захватить в заложники сотрудника УФСИН, чтобы сбежать из-под стражи.

«Для совершения преступления подозреваемые занимались поиском соучастников, изучали план и расположение помещений следственного изолятора, расстановку личного состава. Кроме того, подозреваемые изучали возможность изготовления самодельных взрывных устройств, а также изготовили несколько самодельных ножей. Пытались разобрать стены и вентиляционные каналы камеры», — рассказал представитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Егор Марков.

Он также отметил, что 25-летний заключенный высказывался о деятельности террористических группировок и оправдывал совершение террористических актов и агитировал к вооруженному нападению.

Преступные действия мужчин были пресечены сотрудниками ФСБ и ФСИН.

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