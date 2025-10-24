В калининградском кафе нашли стафилококк после отравления школьников

В кафе «Бела Дона» в Калининграде, где отравились 14 детей, нашли кишечную палочку и стафилококк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников регионального управления Роспотребнадзора.

«Только что по электронной почте мы получили результаты по продукции, которая была отобрана на испытания... неудовлетворительные результаты, выявлены бактерии кишечной палочки и стафилококк», – заявила представитель Роспотребнадзора во время заседания.

22 октября сообщалось, что в ходе проверки кафе надзорное ведомство выявило плохое санитарное состояние производственных помещений, нарушение технологического потока. Кроме того, было зафиксировано нарушение хранения и реализации просроченной продукции.

Помимо этого были обнаружены нарушения режима уборки и мытья посуды, а также отсутствие необходимых дезинфекционных средств и допуск к работе сотрудников без соответствующих медицинских книжек, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

19 октября стало известно о том, что девять школьников обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции после обеда в кафе «Бела Дона».

По данным Роспотребнадзора, заболевшие — учащиеся двух классов школы №3, которые посещали мероприятие и питались в этом кафе. После инцидента СК возбудил уголовное дело.

Ранее в Бурятии нашли нарушения на производстве после массового отравления.