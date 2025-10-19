В Бурятии нашли нарушения на производстве после массового отравления

Роспотребнадзор нашел нарушения в цеху, продукцией которого отравились в Бурятии

Многочисленные нарушения выявлены на предприятии «Восток» в Улан-Удэ, чьей продукцией отравились более 40 человек. Об этом в интервью РИА Новости сообщил представитель управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

По его словам, работу предприятия приостановили.

«Все заболевшие употребляли готовую пищевую продукцию производства ООО «Восток», город Улан-Удэ, приобретенную в различных магазинах торговой сети Николаевский», — заявил он.

По словам специалиста, на предприятии зафиксировали грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. На данный момент организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

До этого министр здравоохранения региона Евгения Лудупова заявила, что более 20 детей заразились острой кишечной инфекцией в Республике Бурятия. По ее словам, всего заболели 43 человека.

Одним из первых о вспышке острой кишечной инфекции в Бурятии сообщило региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что заразились 43 человека, включая 18 несовершеннолетних.

Telegram-канал Baza писал, что причиной отравления могли стать онигири. По данным журналистов, большинство отравившихся ели именно это блюдо.

