Следком возбудил уголовное дело после массового отравления в Калининграде

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Поводом для реакции правоохранителей стала публикация в СМИ от 18 октября 2025 года. В сообщении говорилось, что несколько несовершеннолетних отравились в одном из заведений общепита и были госпитализированы, где у них диагностировали норовирусную инфекцию.

По распоряжению руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрия Канонерова материалы проверки переданы в следственный отдел по Московскому району города. Там было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Утром 19 октября Роспотребнадзор писал, что в Калининграде девять школьников отравились в кафе «Бела Дона», после чего обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. По данным ведомства, заболевшие — учащиеся двух классов одной школы, которые посещали мероприятие и питались в этом кафе. Лабораторное обследование подтвердило норовирусную инфекцию, пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование, оценив соблюдение санитарных норм в кафе и школьной столовой, отобрав образцы сырья, готовой продукции и воды, а также проверив работников, участвующих в приготовлении пищи.

