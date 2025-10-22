На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Калининграде сообщили о росте числа отравившихся детей

В Калининграде число отравившихся в кафе школьников выросло до 14
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Калининграде число отравившихся школьников в кафе «Бела Дона» выросло до 14. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, работа по установлению обстоятельств, послуживших причиной массового отравления устанавливается.

«Многочисленные нарушения санитарного законодательства, установленные на предприятии общественного питания «Белла Донна» ООО «СБ39», где питались пострадавшие, подтверждены лабораторно», — говорится в сообщении.

В ходе проверок специалисты выявили микробиологические загрязнения продукции, воды, а также производственных объектов. Основной версией экспертом является предположение, что владелец предприятия 12 октября допустил к работе лиц без медосмотра, они были наняты на работу под конкретную задачу (приготовление пищи, обслуживание).

Спустя некоторое время у одного из привлеченных к работе лиц выявлен норовирус.

Утром 19 октября Роспотребнадзор писал, что в Калининграде девять школьников отравились в кафе «Бела Дона», после чего обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. По данным ведомства, заболевшие — учащиеся двух классов одной школы, которые посещали мероприятие и питались в этом кафе. Лабораторное обследование подтвердило норовирусную инфекцию, пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Позже по факту инцидента возбудили уголовное дело.

Ранее в Бурятии нашли нарушения на производстве после массового отравления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами