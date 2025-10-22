В Калининграде сообщили о росте числа отравившихся детей

В Калининграде число отравившихся в кафе школьников выросло до 14

В Калининграде число отравившихся школьников в кафе «Бела Дона» выросло до 14. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону в Telegram-канале.

По данным ведомства, работа по установлению обстоятельств, послуживших причиной массового отравления устанавливается.

«Многочисленные нарушения санитарного законодательства, установленные на предприятии общественного питания «Белла Донна» ООО «СБ39», где питались пострадавшие, подтверждены лабораторно», — говорится в сообщении.

В ходе проверок специалисты выявили микробиологические загрязнения продукции, воды, а также производственных объектов. Основной версией экспертом является предположение, что владелец предприятия 12 октября допустил к работе лиц без медосмотра, они были наняты на работу под конкретную задачу (приготовление пищи, обслуживание).

Спустя некоторое время у одного из привлеченных к работе лиц выявлен норовирус.

Утром 19 октября Роспотребнадзор писал, что в Калининграде девять школьников отравились в кафе «Бела Дона», после чего обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. По данным ведомства, заболевшие — учащиеся двух классов одной школы, которые посещали мероприятие и питались в этом кафе. Лабораторное обследование подтвердило норовирусную инфекцию, пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Позже по факту инцидента возбудили уголовное дело.

