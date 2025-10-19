На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Калининграде закрыли кафе после вспышки кишечной инфекции у школьников

Роспотребнадзор закрыл калининградское кафе после отравления девяти школьников
В Калининграде девять школьников отравились в кафе «Бела Дона», после чего обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, заболевшие — учащиеся двух классов школы №3, которые посещали мероприятие и питались в этом кафе. Лабораторное обследование подтвердило норовирусную инфекцию, пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование, оценив соблюдение санитарных норм в кафе и школьной столовой, отобрав образцы сырья, готовой продукции и воды, а также проверив работников, участвующих в приготовлении пищи.

Во время проверки в кафе выявили многочисленные нарушения: неудовлетворительное санитарное состояние помещений, нарушение технологической последовательности, хранение и продажу просроченной и несертифицированной продукции, несоблюдение режимов уборки и мытья посуды, отсутствие дезинфекционных средств и допуск к работе лиц без медицинских книжек.

С учетом эпидемиологического риска работу кафе приостановили. Школе и организатору питания выдали предписания на проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию.

Ранее в Бурятии нашли нарушения на производстве после массового отравления.

