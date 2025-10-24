На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Оперштаб рассказал об отсутствии мазутных пятен в море возле Анапы

Оперштаб Краснодарского края: пятна мазута в акватории вблизи Анапы отсутствуют
Оперативный штаб - Краснодарский край

В акватории Черного моря неподалеку от берега Анапы отсутствуют мазутные пятна, незначительные выбросы нефти зафиксированы в районе станицы Благовещенской и на Бугазской косе. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

«В акватории моря вблизи берега мазутных пятен не зафиксировано», — говорится в сообщении.

500 специалистов, включая сотрудников МЧС, муниципальных служб и спасателей «Кубань-СПАС», продолжают работы по ликвидации последствий выбросов на трех участках береговой линии. Кроме того, в работах задействованы 56 единиц техники.

В начале октября в Анапе завершился основной этап демонтажа защитного вала, возведенного для предотвращения выбросов нефтепродуктов на пляжи. Всего вдоль береговой линии было разобрано почти 16 км защитных сооружений.

Однако накануне было решено восстановить защитный вал для защиты в осенне-зимний период — на момент публикации реализовано 15 км из 18 запланированных.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно легло в дрейф. Корабли суммарно перевозили 8,5 тыс. тонн мазута — топливо попало в воду Черного моря.

Ранее в Черном море заметили птиц с химическими ожогами после разлива нефти.

