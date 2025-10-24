Москалькову наградили юбилейной медалью Приднестровья

Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову указом президента Приднестровской Молдавской Республики наградили медалью «35 лет ПМР». Об этом передает РИА Новости.

Награду она получила в Доме прав человека в Москве от уполномоченного по правам человека в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) Вячеслава Косинского после подписания меморандумов о взаимопонимании между институтом уполномоченного по правам человека в России и зарубежными омбудсменами. Кроме того, входе рабочей беседы подняты вопросы об ограничении передвижения граждан ПМР и России со стороны Молдовы.

До этого на заседании Евразийского альянса омбудсменов они договорились расширить правозащитный инструментарий по защите прав российских граждан и соотечественников в ПМР.

В 2025 году президент России Владимир Путин удостоил Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Он отметил ее «большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан», а также многолетнюю добросовестную работу.

Ранее Москалькова заявила о готовности России и Украины к обмену посылками для пленных.