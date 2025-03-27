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Путин отметил заслуги Москальковой

Путин наградил Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты, передает ТАСС.

«Вчера указом президента РФ за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу Татьяна Михайловна Москалькова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени», — поделилась Матвиенко.

25 марта президент России Владимир Путин наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Эта награда является признанием ее вклада в развитие отечественной культуры и искусства, а также ее многолетней плодотворной деятельности.

Также Владимир Путин присвоил актрисе Анне Михалковой, актёрам Максиму Аверину и Александру Олешко звания народных артистов России.

Ранее Путин обратился к российским деятелям культуры с речью о ценностях.

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