Москалькова заявила о готовности России и Украины к обмену посылками для пленных

Россия и Украина готовы произвести взаимный обмен письмами и посылками от близких для 500 военнопленных. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«На сегодняшний день у нас есть список из 500 военнопленных российских и 500 военнопленных Украины, поэтому мы договорились не ожидать, пока соберутся все списки полностью, а по мере готовности уже собирать посылки и начинать их вручать», — заявила она.

16 октября омбудсмен сообщила, что провела первую встречу с новой главой делегации МККК в России и Белоруссии Ранией Машлаб. В переговорах приняли участие представители российских министерств обороны и иностранных дел. Они обсудили вопросы посещения российских военнопленных на Украине, передачи посылок и писем от родственников, а также поиск пропавших без вести.

В начале сентября Москалькова утверждала, что в обмене будет задействовано порядка 2 тыс. посылок с каждой стороны.

Ранее Россия попросила МККК посещать на Украине российских военнопленных.