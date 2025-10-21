На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пенсионеры получат двойную выплату перед Новым годом

Экономист Балынин: пенсионеры получат выплаты за два месяца перед Новым годом
true
true
true
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Пенсионерам, которые получают страховые выплаты, в декабре начислят двойную выплату. Об этом изданию «ФедералПресс» сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, получат две выплаты: в начале декабря – страховую пенсию за декабрь, а в конце декабря – страховую пенсию за январь», – заявил экономист.

Как отметил Балынин, если в декабре 2025 года страховая пенсия российского пенсионера составит 25 237 рублей, то уже в январе ее сумма будет увеличена на 7,6%, что соответствует сумме примерно в 1 900 рублей. Таким образом, в начале декабря российским пенсионерам выплатят текущую сумму, а в конце декабря — уже обновленный размер пенсии, который составит 27 155,01 рублей.

Такой порядок связан с особенностями календаря: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го в России ожидаются праздничные и выходные дни, что влияет на сроки выплаты пособий и пенсий, уточнил эксперт.

Ранее экономист раскрыл средний размер страховой пенсии в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами