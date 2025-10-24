В Копейске после взрыва на заводе устанавливают местоположение 11 человек

Губернатор Текслер: местонахождение 11 человек после взрыва в Копейске уточняется

В Копейске после взрыва на заводе устанавливается местоположение 11 человек. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram-канале.

По его словам, 12 человек не выжили. После инцидента 29 человек получают помощь медиков, из них шесть госпитализированы, пять человек в тяжелом состоянии. Другие пострадавшие проходят лечение амбулаторно.

В ночь на 23 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел взрыв. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности.

Позже в Копейском городском округе ввели режим ЧС. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Местный житель Артур, ставший очевидцем ЧП, рассказал «Газете.Ru» подробности события. По его словам, взрыву предшествовал «залп, который превратился в шар», похожий на фейерверк.

Ранее сообщалось, что страховая компания выплатит по 3 млн рублей родственникам жертв взрыва в Копейске.