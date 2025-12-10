СМИ назвали причину отставки Храмова с должности

Увольнение заместителя секретаря Совета безопасности (СБ) России Олега Храмова связано с достижением предельного возраста пребывания на госслужбе. Об этом ТАСС сообщил собственный источник.

Уточняется, что Храмову 9 декабря исполнилось 70 лет.

Президент России Владимир Путин ранее своим указом освободил Храмова от этой должности, которую он занимал с 2017 года, назначив Максима Кутомкина заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Должность секретаря Совета безопасности с мая 2024 года занимает Сергей Шойгу.

В ноябре российский президент своим указом внес изменения в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ. Из документа следует, что глава государства ввел в состав Межведомственной комиссии СБ по информационной безопасности заместителя генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» и первого заместителя председателя Следственного комитета РФ.

Ранее Путин изменил состав СПЧ.