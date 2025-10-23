На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Страховая компания выплатит по 3 млн рублей родственникам жертв взрыва в Копейске

Кадр из видео очевидца

Страховая компания «Согаз» выплатит по 3 млн рублей родственникам жертв взрыва, который произошел на заводе «Пластмасс» в городе Копейске Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Там отметили, что гражданская ответственность владельца предприятия застрахована в «Согазе».

«В случае гибели человека в результате аварии на опасном объекте размер выплаты составляет 3 млн рублей», — заявили в пресс-службе.

В компании уточнили, что эти деньги выплачиваются в пользу иждивенцев, а при их отсутствии — близким родственникам погибшего.

Вечером 22 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел взрыв с последующим возгоранием. Предварительно, причиной послужило нарушение техники безопасности. В результате ЧП погибли 10 человек, пострадали 19.

В Копейском городском округе был введен режим ЧС. По факту взрыва Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее власти прокомментировали версию атаки БПЛА на предприятие в Копейске.

Все новости на тему:
Взрыв на заводе в Копейске
