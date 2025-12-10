NYT: у ЕС нет стратегии в отношении завершения конфликта на Украине

У Евросоюза отсутствует стратегия в отношении завершения конфликта на Украине. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Авторы издания отмечают, что у стран ЕС нет ответа «на ключевые вопросы по поводу решений, касающихся будущего Украины».

Помимо этого европейские лидеры сталкиваются и с другими проблемами — в том числе с дефицитом бюджета, ухудшением общественного мнения из-за постоянной поддержки Украины.

До этого газета Washington Post сообщала, что мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине может включать наличие у Киева дополнительных сил сверх численности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сам президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Он считает, что некоторые европейские лидеры не справляются с работой.

Ранее Лавров обвинил Европу в нежелании завершить конфликт на Украине.