Внук Мохаммеда Али поблагодарил Умара Кремлева за «особенное событие»

Внук Мохаммеда Али, 25-летний американский боксер Нико Али Уолш поблагодарил президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева за приглашение принять участие в престижном турнире IBA.PRO 13 в Дубае (ОАЭ). Слова Али Уолша передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Благодарю господина Умара Кремлева и IBA за приглашение. Рад дебютировать на Ближнем Востоке. Надеюсь показать развлекательный, зрелищный бой.

Для меня честь быть здесь, в Дубае. Я и моя семья — мусульмане, поэтому для меня особенное событие — находиться в мусульманской стране и боксировать на этом турнире под эгидой IBA», — сказал Али Уолш.

Внук Мохаммеда Али встретится в ринге с Джеремайей Ссерваддой — боксером из Уганды, проживающим в ОАЭ.

Бой состоится 12 декабря в рамках боксерского вечера IBA.PRO 13, главным поединком которого станет противостояние Мурат Гассиев — Кубрат Пулев за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA.

Ранее российский боксер Гассиев ответил на вопрос о бое с украинцем Усиком.