На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Внук Мохаммеда Али поблагодарил Умара Кремлева за «особенное событие»

Внук Мохаммеда Али боксер Али Уолш поблагодарил главу IBA Кремлева
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Внук Мохаммеда Али, 25-летний американский боксер Нико Али Уолш поблагодарил президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева за приглашение принять участие в престижном турнире IBA.PRO 13 в Дубае (ОАЭ). Слова Али Уолша передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Благодарю господина Умара Кремлева и IBA за приглашение. Рад дебютировать на Ближнем Востоке. Надеюсь показать развлекательный, зрелищный бой.

Для меня честь быть здесь, в Дубае. Я и моя семья — мусульмане, поэтому для меня особенное событие — находиться в мусульманской стране и боксировать на этом турнире под эгидой IBA», — сказал Али Уолш.

Внук Мохаммеда Али встретится в ринге с Джеремайей Ссерваддой — боксером из Уганды, проживающим в ОАЭ.

Бой состоится 12 декабря в рамках боксерского вечера IBA.PRO 13, главным поединком которого станет противостояние Мурат Гассиев — Кубрат Пулев за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBA.

Ранее российский боксер Гассиев ответил на вопрос о бое с украинцем Усиком.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами