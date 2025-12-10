На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финский премьер заявил о возможном создании особой экономической зоны на границе с Россией

Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о возможном создании особой экономической зоны в приграничном с Россией регионе. Его слова передает телерадиокомпания Yle.

По словам главы правительства, такая мера может стать решением для сложной экономической ситуации на юго-востоке страны. Он отметил, что для работы зоны могут быть рассмотрены меры поддержки, включая льготное налогообложение для бизнеса и развитие туризма.

«По моему мнению, из-за этого [сложной экономической ситуации на юго-востоке страны] нужно быть готовым попробовать что-то новое. Создание особой экономической зоны могло бы стать таким [решением]», — заявил Орпо.

Речь идет о возможном создании зоны в районе города Иматра, расположенного непосредственно у границы с Россией в регионе Южная Карелия.

8 декабря доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин заявил, что кризис в Финляндии, спровоцированный разрывом связей с Россией, может обернуться стране экономической катастрофой.

По его словам, Финляндия выделяет значительную часть ресурсов не на помощь собственному бизнесу и гражданам, которые нуждаются в финансовой поддержке из-за кризисной ситуации в стране, а на военные авантюры. Согласно официальным данным, в 2026-м Хельсинки направит на оборону €6,3 млрд. Как отметил Зайнуллин, такая «самоубийственная политика» может больно ударить по экономике страны.

Ранее в Финляндии призвали срочно открыть границу с Россией.

