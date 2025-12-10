Союзники Украины в лице США и Европы предали украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал британский журнал The Spectator на фоне обсуждений мирного плана Вашингтона по Украине.

«Зеленского предали на словах его когда-то бывшие союзники в Вашингтоне и на деле его европейские дружки, которые, несмотря на их игру на публику, пока не могут предоставить ему необходимые для Украины деньги и вооружение», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в ряде столиц Европы Зеленский услышал только слова о поддержке Киева, однако на деле у Брюсселя нет ресурсов для помощи Украине.

До этого Зеленский заявил, что Киев не ведет переговоров с Москвой, поскольку она не проявляет заинтересованности в мирном соглашении. По его словам, Украина видит только удары с воздуха по своей территории. Зеленский считает, что это показывает незаинтересованность Москвы в мирном урегулировании конфликта.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

Ранее финский президент заявил, что мирное соглашение по Украине «весьма близко».