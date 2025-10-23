«Смотрю — залп в шар превращается»: очевидец — о взрыве на заводе в Копейске

Из-за взрыва на предприятии «Пластмасс» в Копейске Челябинской области в соседних домах пооткрывались окна. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель Артур, ставший очевидцем ЧП. По его словам, взрыву предшествовал «залп, который превратился в шар», похожий на фейерверк.

«Я сидел, курил на балконе. У меня прямая видимость в сторону «Пластмасса», ну там деревья немножко закрывают, сквозь них видно было. Я просто смотрю, полетел — как когда салют пускают, залп идет, и он потом в шар превращается. Я еще подумал, не в Копейске салют пускают, странно. И все, этот шар начал раздуваться, а потом как бабахнуло, аж окна пооткрывало. Но это хорошо, что у меня не перпендикулярно, не повылетало. Сигналки сразу все посрабатывали на машинах. Ну так, нормально трясло. Соответственно, после взрыва пошел дым густой и начался, видимо, пожар. Но его как бы особо не видно. Навряд ли его быстро потушили, потому что там, я как понял, еще и завалы были хорошие. Пожарки пролетели, наверное, минут через 10-15 мимо нас», — сказал он.

22 октября на одном из промышленных предприятий Копейска произошел взрыв. Губернатор региона Алексей Текслер сообщил, что угрозы жителям города и гражданским объектам отсутствуют. На место происшествия прибыли оперативные службы и была развернута работа штаба. Спустя некоторое время в очаге возгорания произошел еще один взрыв. По данным главы региона, 10 человек лишились жизни.

По предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. Версия атаки беспилотного летательного аппарата в настоящее время не подтверждается, сообщали власти.

Ранее СК возбудил уголовное дело после взрыва на предприятии в Копейске.