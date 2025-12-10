На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ПСЖ надеются на совместную игру Забарного и Сафонова

В ПСЖ надеются, что Сафонов и украинец Забарный сыграют вместе
true
true
true
close
Telegram-канал «ТягаМотина»

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» рассчитывает, что украинский защитник Илья Забарный и российский вратарь Матвей Сафонов в будущем смогут сыграть вместе за команду, передает Le Parisien.

Источник сообщает, что руководство клуба осознает деликатность ситуации на фоне сложной геополитической обстановки, но все равно надеется на слаженную работу футболистов в матче.

Игра состоится 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов сыграл пока всего один раз — в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0). В СМИ сообщалось, что футболист может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Забарный пополнил состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось, что приход украинского футболиста в команду может послужить одним из факторов того, что «ПСЖ» решит продать или отдать в аренду российского вратаря Сафонова. Украинский футболист в текущем сезоне сыграл в 16 матчах.

Ранее в чемпионате Франции восхитились игрой Сафонова за «ПСЖ».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами