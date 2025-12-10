В ПСЖ надеются на совместную игру Забарного и Сафонова

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» рассчитывает, что украинский защитник Илья Забарный и российский вратарь Матвей Сафонов в будущем смогут сыграть вместе за команду, передает Le Parisien.

Источник сообщает, что руководство клуба осознает деликатность ситуации на фоне сложной геополитической обстановки, но все равно надеется на слаженную работу футболистов в матче.

Игра состоится 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов сыграл пока всего один раз — в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0). В СМИ сообщалось, что футболист может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Забарный пополнил состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось, что приход украинского футболиста в команду может послужить одним из факторов того, что «ПСЖ» решит продать или отдать в аренду российского вратаря Сафонова. Украинский футболист в текущем сезоне сыграл в 16 матчах.

Ранее в чемпионате Франции восхитились игрой Сафонова за «ПСЖ».