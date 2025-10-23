На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК возбудил уголовное дело после взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области

СК РФ: после взрыва в Копейске возбуждено уголовное дело
Кадр из видео очевидца

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва на «Заводе пластмасс» в Копейске Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ведомства.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Мощный взрыв на одном из промышленных предприятий Копейска произошел 23 октября. В результате инцидента пострадали пять человек, девять не выжили.

Предварительно, причиной взрыва называют нарушение техники безопасности. Очевидцы рассказали, что взрывная волна ощущалась в разных районах города — во многих домах дрожали стены и окна.

По словам губернатора региона Алексея Текслера, на месте пожара было ликвидировано открытое горение, пожарные осуществляли проливку. После этого спасатели приступят к разбору завалов, для этого на место будут направлены соответствующие силы и средства.

Ранее на предприятии в Копейске произошел еще один взрыв.

