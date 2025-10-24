Власти Красногорска рассказали о состоянии пострадавших в результате атаки БПЛА

Волков: все пострадавшие от атаки БПЛА в Красногорске находятся в сознании

Все пострадавшие от атаки БПЛА в Красногорске находятся в сознании. Об этом заявил глава городского округа Дмитрий Волков в своем Telegram-канале.

Политик навестил в больницах пострадавших от падения беспилотника. Волков отправился в клинический Центр им. Рошаля, где узнал о состоянии маленького Богдана.

«Настоящий боец — держится стойко, уже думает об уроках», — заявил глава округа.

Чиновник также побывал в красногорской больнице, где пообщался с взрослыми пострадавшими. Он подчеркнул, что пострадавшим оказывается помощь в полном объеме. По его словам, пациенты находятся в сознании, за их состоянием круглосуточно наблюдают специалисты.

Волков добавил, что власти помогут пострадавшим жителям с ремонтом и предоставят временное жилье.

Утром 24 октября мощный взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Красногорске. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты в соседних квартирах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взрыв произошел в результате атаки беспилотника. По его словам, в результате произошедшего пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо из них были оперативно доставлены в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

