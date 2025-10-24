Появились кадры последствий атаки беспилотника на жилой дом в Красногорске

Последствия атаки беспилотника на жилой дом в Красногорске попали на видео

Последствия атаки беспилотника на жилой дом в подмосковном Красногорске попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что в результате взрыва из квартиры на 14-м выбило стекла. Обломки фасада были разбросаны во дворе дома.

Утром 24 октября мощный взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел на бульваре Космонавтов. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты в соседних квартирах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взрыв произошел в результате атаки беспилотника. По его словам, в результате произошедшего пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо из них были оперативно доставлены в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Красногорске развернули оперштаб после атаки дрона на жилой дом.