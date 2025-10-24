«Очень громко было»: жительница Красногорска — об атаке БПЛА на жилой дом

После того, как беспилотник врезался в жилой дом в комплексе «Изумрудные холмы» в Красногорске, оттуда около 15 минут шел дым. Об этом «Газете.Ru» заявила проживающая в ЖК очевидица ЧП Елена. По ее словам, пострадавших людей выносили через другой подъезд из-за опасности обрушения.

«Проживаю там, в этом доме. Взрыв услышала в 4:06, проснулась от него. Лучше больше [подобного] не слышать. Очень громко было, поняла, что в нашем доме и стала искать. Окна напротив. Был дым и то — 15 минут, огня не было. Звонили с мужем во все службы спасения, трубку не поднимали. Потом заметили пожарных, и две скорые приехали. Потом еще подъехали машины. Машин семь скорых было. Выносили людей через другой подъезд. Как муж объяснил, могло рухнуть межстенное перекрытие. Людей на улице было немного. Выходили люди с тех подъездов, где все произошло — от силы человек 20–25. В 5:30 практически все разошлись. Сейчас на месте работают службы», — сказала она.

Утром 24 октября мощный взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты в соседних квартирах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взрыв произошел в результате атаки беспилотника. По его словам, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо из них были оперативно доставлены в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Красногорске развернули оперштаб после атаки дрона на жилой дом.