В Красногорске развернули оперштаб после атаки дрона на жилой дом

Волков: после атаки дрона на жилой дом в Красногорске развернули оперштаб

В подмосковном Красногорске развернули оперативный штаб после атаки беспилотника на дом в жилом комплексе «Изумрудные холмы». Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волков в своем Telegram-канале.

«Нахожусь на месте происшествия, где этой ночью вражеский беспилотник ударил по жилому дому на бульваре Космонавтов, д.1 в Изумрудных холмах. Удар пришелся на 14-й этаж. <...> Развернут оперативный штаб», — написал глава округа.

Волков добавил, что в настоящее время здание обследовали специалисты. На месте продолжают дежурить сотрудники экстренных служб, МЧС России, полиции и городской администрации, уточнил глава округа.

Утром 24 октября мощный взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Красногорске. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты в соседних квартирах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взрыв произошел в результате атаки беспилотника. По его словам, в результате произошедшего пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо из них были оперативно доставлены в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

