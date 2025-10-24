Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло с 159 до 165, из них 92 ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Бурятии.

В ведомстве рассказали, что в республиканскую клиническую инфекционную больницу было госпитализировано 82 человека. Из них 32 было выписано в удовлетворительном состоянии, рассказали в министерстве.

Вспышку острой кишечной инфекции в Бурятии зафиксировали 19 октября. Изначально заболели 43 человека, но впоследствии число отравившихся продолжило расти.

Как заявили в министерстве здравоохранения региона, люди отравились готовой пищевой продукцией ООО «Восток», производство которого базируется в Улан-Удэ. Товары этой компании реализовывались в магазинах сети «Николаевский».

20 октября Следственный комитет РФ сообщил, что сотрудники ведомства предъявили заведующей производством цеха готовой пищевой продукции обвинение по уголовному делу о массовом отравлении граждан. Женщину обвинили в производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности. 22 октября суд в Улан-Удэ запретил на 90 суток работу ООО «Восток».

