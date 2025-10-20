Заведующей цеха в Улан-Удэ предъявили обвинение из-за массового отравления

СК: в Бурятии по делу о массовом отравлении предъявили обвинение заведующей цеха

В Бурятии по уголовному делу о массовом отравлении граждан предъявлено обвинение заведующей производством цеха готовой пищевой продукции. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) в Telegram-канале.

По данным ведомства, на данный момент расследование в рамках уголовного дела продолжается.

«Следователями СК России задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов», — говорится в сообщении.

Женщине предъявили обвинение по статье о производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Правоохранители собирают данные для установления полной картины произошедшего. Следователи допрашивают свидетелей, изымают документы, а также получают образцы для экспертиз и исследований.

Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.

О вспышке острой кишечной инфекции в Бурятии стало известно утром 19 октября. Изначально сообщалось, что заболели 43 человека. Как рассказала министр здравоохранения региона, люди отравились несоответствующей требованиям качества готовой пищевой продукцией ООО «Восток».

Производство базируется в Улан-Удэ, товары реализуются в магазинах сети «Николаевский». ТАСС писал, что после массового отравления продукцию этой компании убрали с полок в магазинах.

Ранее сообщалось, что причиной массового отравления в Бурятии стало японское блюдо.