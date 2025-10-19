На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо число детей, заболевших при вспышке кишечной инфекции в Бурятии

Глава Минздрава Бурятии: в регионе острой кишечной инфекцией заразились 25 детей
Shutterstock

Более 20 детей заразились острой кишечной инфекцией в Республике Бурятия. Об этом в своем Telegram-канале написала министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

По ее словам, всего заболели 43 человека.

«Из них 25 детей. 36 пациентов госпитализировано, из них 21 ребенок [в возрасте] от семи до 15 лет», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что врачи оценили состояние одного из заразившихся как стабильно тяжелое и поместили его в реанимацию. Другие заболевшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как рассказала Лудупова, вспышка острой кишечной инфекции произошла из-за несоответствующей требованиям качества готовой пищевой продукции производства ООО «Восток». Компания базируется в городе Улан-Удэ, а ее товары реализуются в магазинах сети «Николаевский».

Для ликвидации последствий происшествия был мобилизован весь состав медицинских работников Республиканской клинической инфекционной больницы, подчеркнула министр. Также к работе подключили сотрудников местных станций скорой медицинской помощи.

Одним из первых о вспышке острой кишечной инфекции в Бурятии сообщило региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что заразились 43 человека, включая 18 несовершеннолетних.

Ранее в Нижегородской области произошло массовое отравление в школе.

