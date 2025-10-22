На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бурятии запретили работу компании «Восток» на 90 суток

Суд приостановил работу компании «Восток», продукцией которой отравились люди
Shutterstock

Суд в Улан-Удэ запретил на 90 суток работу компании «Восток», которая проходит по делу о массовом отравлении местных жителей готовой продукцией, передает РИА Новости.

В сообщении отмечается, что «компания «Восток» признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6 КОАП Российской Федерации».

В итоге судья назначил компании административное наказание в виде приостановки деятельности на 90 суток — до 20 января 2026 года.

По последним данным на утро 22 октября число отравившихся готовой продукцией в Улан-Удэ выросло до 145. Острой кишечной инфекцией заразились 79 детей и 66 взрослых.

О вспышке острой кишечной инфекции в Бурятии стало известно 19 октября. Изначально сообщалось, что заболели 43 человека. Впоследствии количество заразившихся продолжило увеличиваться.

В связи с этим 20 октября Следственный комитет России заявил, что в Бурятии по уголовному делу о массовом отравлении граждан предъявили обвинение заведующей производством цеха готовой пищевой продукции, а реализацию 6,4 тонны готовой кулинарной продукции компании «Восток» приостановили.

Ранее заведующей производством еды в Бурятии после массовых отравлений ограничили свободу.

