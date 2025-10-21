Россиянам рассказали, в каких продуктах чаще всего встречается кишечная палочка

Чаще всего кишечную палочку обнаруживают в готовых блюдах, рыбной, мясной и молочной продукции, а также в сыром молоке. Почти вся пищевая продукция, за исключением сухой (с содержанием влаги менее 6%), подвержена риску заражения кишечной палочкой, сказал «Газете.Ru» гендиректор ООО «Старт Качества» Константин Деревсков.

Так он прокомментировал массовое отравление в Бурятии.

«Другими словами, любая продукция, хранящаяся в холодильных и морозильных камерах, может быть заражена. Обычно бактерии группы кишечной палочки выявляются в ходе лабораторных исследований, которые проводятся при аудите поставщиков торговых сетей и в рамках проверок Роспотребнадзора. Это происходит по ряду причин: несоблюдение температурного режима и нарушение холодовой цепи, недостаточная санитария на производстве, несоблюдение персоналом правил личной гигиены, неправильная эксплуатация оборудования, нарушение герметичности упаковки, а также несоблюдение условий хранения продукции», — отметил Деревсков.

По его словам, довольно высокий риск по наличию микроорганизмов, включая бактерии группы кишечной палочки, листерии, сальмонеллу, имеют все продукты животного происхождения. При этом обычные лаборатории не видят всей проблемы, уточнил эксперт.

По словам эксперта, животноводческие фермы и производители рыбной продукции должны строго соблюдать правила ветеринарной сертификации. Для рыбной и мясной продукции обязательно проводить лабораторные исследования и оформлять ветеринарно-сопроводительные документы в системах ФГИС «ВетИС» и ФГИС «Меркурий», подчеркнул Деревсков. Он добавил, что продукция неизвестного происхождения, а также мясное сырье, хранящееся без маркировочных этикеток производителя, как правило, по предписанию Россельхознадзора изымается из оборота и подлежит утилизации.

«Единственным способом защиты производителя становятся цифровые журналы. Цифровые сервисы для ведения журналов безопасности помогают производствам контролировать базовые санитарные нормы и не допустить размножения бактерий в продукции. Предприятия получают управленческий инструмент и ресурс для того, чтобы подтвердить, что все меры были выполнены, например, что проведены смывы с поверхностей, соблюдены правила личной гигиены сотрудников, а температурные режимы на производстве соответствуют нормам», — заключил эксперт.

19 октября сообщалось, что в Бурятии зафиксировали массовое пищевое отравление: не менее 49 человек пострадали после покупки шаурмы и онигири в сети «Николаевский». Среди заболевших острой кишечной инфекцией преобладают дети, есть и молодая кормящая женщина. Один пострадавший остается в реанимации, состояние остальных постепенно стабилизируется. Власти заявили, что ситуация под контролем: потенциально опасные продукты сняты с продажи, приняты меры для пресечения дальнейшего распространения инфекции. По инциденту уже возбуждено уголовное дело, а проверка производства выявила множество нарушений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве покупатель «Вкусвилла» оказался в больнице с пищевым отравлением.