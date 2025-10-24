Дело о взрыве в Копейске передадут в центральный аппарат СК

Расследовать взрыв на предприятии в Копейске поручили центральному аппарату СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту взрыва на предприятии в Челябинской области в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«К расследованию привлечены опытные следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего», — говорится в публикации.

В ночь на 23 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел взрыв. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности.

Позже в Копейском городском округе ввели режим ЧС. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Местный житель Артур, ставший очевидцем ЧП, рассказал «Газете.Ru» подробности события. По его словам, взрыву предшествовал «залп, который превратился в шар», похожий на фейерверк.

Ранее в Челябинской области сообщили о поиске пропавших после взрыва на заводе.