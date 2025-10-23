Власти Челябинской области сообщили о поиске пропавших после взрыва на заводе

Текслер: в Копейске местонахождение 12 человек после взрыва устанавливается

В Копейске устанавливается местонахождение 12 человек после взрыва на заводе. Об поисковых работах сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

По его словам, последние данные подтверждают, что в результате взрыва пострадали 10 человек.

«Местонахождение еще 12 руководителей предприятия уточняется», — добавил губернатор.

По его словам, силами МЧС продолжаются поисковые работы на месте инцидента.

В ночь на 23 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел мощный взрыв, в результате которого не выжили 10 человек. Причиной ЧП, по предварительным данным, является нарушение техники безопасности.

Позже в Копейском городском округе ввели режим ЧС. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Местный житель Артур, ставший очевидцем ЧП, рассказал в интервью «Газете.Ru» подробности события. По его словам, взрыву предшествовал «залп, который превратился в шар», похожий на фейерверк.

Ранее в Челябинской области увеличилось число пострадавших в результате взрыва на заводе.