На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Челябинской области сообщили о поиске пропавших после взрыва на заводе

Текслер: в Копейске местонахождение 12 человек после взрыва устанавливается
true
true
true
close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Копейске устанавливается местонахождение 12 человек после взрыва на заводе. Об поисковых работах сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

По его словам, последние данные подтверждают, что в результате взрыва пострадали 10 человек.

«Местонахождение еще 12 руководителей предприятия уточняется», — добавил губернатор.

По его словам, силами МЧС продолжаются поисковые работы на месте инцидента.

В ночь на 23 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел мощный взрыв, в результате которого не выжили 10 человек. Причиной ЧП, по предварительным данным, является нарушение техники безопасности.

Позже в Копейском городском округе ввели режим ЧС. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Местный житель Артур, ставший очевидцем ЧП, рассказал в интервью «Газете.Ru» подробности события. По его словам, взрыву предшествовал «залп, который превратился в шар», похожий на фейерверк.

Ранее в Челябинской области увеличилось число пострадавших в результате взрыва на заводе.

Все новости на тему:
Взрыв на заводе в Копейске
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами