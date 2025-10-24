На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ГД предложат ввести прогрессивную шкалу доплат пенсионерам старше 70 лет

СРЗП предложит ввести прогрессивную шкалу доплат пенсионерам старше 70 лет
true
true
true
close
Depositphotos

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести прогрессивную шкалу доплат пенсионерам старше 70 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что авторами проекта стали лидер СРЗП Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

В пресс-службе партии отметили, что законопроект будет внесен на рассмотрение в парламент 24 октября.

Нововведением предлагается повысить пенсионерам, достигшим 70 лет или являющимся инвалидами первой группы, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 100%, достигшим 80 лет — на 200%, а с 90 лет — на 300%.

Миронов рассказал, что действующие нормы предусматривают повышенную выплату только с 80 лет только для части пенсионеров.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что пенсионерам, которые получают страховые выплаты, в декабре начислят двойную выплату: в начале декабря — страховую пенсию за декабрь, а в конце декабря — страховую пенсию за январь.

Ранее экономист раскрыл средний размер страховой пенсии в России.

