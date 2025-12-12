На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил, что переговоры по миру идут по трем направлениям

Зеленский: переговоры по миру и восстановлению идут по трем направлениям
Louisa Gouliamaki/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры, направленные на достижение мира и послевоенное восстановление страны, ведутся по трем различным направлениям. Слова политика приводит издание «Страна.ua».

Зеленский отметил, что в Германии в настоящее время действует оборонная группа, занимающаяся разработкой деталей гарантий безопасности для Украины. Эту группу с украинской стороны возглавляет генерал-лейтенант Гнатов, и в ее работе принимают участие представители армии, разведывательных служб и сил безопасности.

Также, по словам президента, в Соединенных Штатах начата работа группы, фокусирующейся на вопросах экономики, восстановления и инвестиций. Это направление с украинской стороны курируют в основном чиновники, включая премьер-министра Свириденко, вице-премьера Качку и министра Соболева, а также привлекаются эксперты.

«Третье направление работы – это фактически постоянные контакты советников по национальной безопасности и всех, кто привлекается по решению лидеров. Сегодня, как и почти каждый день, идет общение между Соединенными Штатами, Украиной и другими европейскими странами, другими участниками нашей коалиции желающих. С нашей стороны модерирует Умеров», – пояснил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибудет в Берлин и примет участие в переговорах в формате евротройки.

Переговоры о мире на Украине
