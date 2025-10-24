На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд вернул Блиновской компанию «Сады Адыгеи»

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, восстановил право собственности «королевы марафонов» на 100% долей ООО «Сады Адыгеи» стоимостью более 21 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что суд признал недействительными действия по уменьшению доли Натальи Блиновской, жены брата Елены, в компании с 100 до 50% посредством увеличения уставного капитала ООО «Сады Адыгеи» и по введению в состав участников Людмилы Цулаевой с размером доли 50%, которые были оформлены решением единственного участника общества от 15 января 2024 года.

Также суд признал недействительной сделкой действия Натальи Блиновской по выходу из состава участников ООО «Сады Адыгеи», оформленные заявлением о выходе от 6 марта 2024 года.

До этого арбитражный суд Москвы наложил арест на всю недвижимость, которую блогер Елена Блиновская оформила на своих родственников — отца, мать и брата.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

Ранее мать Блиновской расплакалась в суде.

