Суд арестовал недвижимость Блиновской, переданную ее родственникам

Арбитражный суд Москвы наложил арест на всю недвижимость, которую блогер Елена Блиновская оформила на своих родственников — отца, мать и брата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина настаивает на возврате этого имущества в конкурсную массу для последующих расчетов с кредиторами. Заявления, в которых Ознобихина оспаривает несколько десятков сделок, были поданы ею еще в апреле, а ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества и запрета Росреестру регистрировать сделки с ним – только на днях.

Ознобихина мотивировала свои обращения необходимостью предупреждения ущерба кредиторам и должнику в связи с возможностью отчуждения заинтересованными лицами имущества должника, что может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по существу спора. Суд полностью удовлетворил эти ходатайства.

13 октября Московский городской суд изменил приговор Блиновской, смягчив наказание с 5 до 4,5 года.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

Ранее мать Блиновской расплакалась в суде.