Мать Блиновской расплакалась в суде

Мать блогерши Елены Блиновской Нина Останина расплакалась в суде. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Останина попросила освободить дочь. По ее мнению, Блиновскую пора отпустить. Она назвала ситуацию несправедливой.

«Налоговая столько ей предписала. Это несправедливо, ей нечем платить. Я каждый день плачу. Самое большое желание у детей, чтобы папа с СВО вернулся и мама вернулась», — заявила мать блогерши.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

13 октября Блиновская подала апелляцию на приговор, в которой попросила об отсрочке от исполнения наказания, пока ее детям не исполнится 14 лет.

Ранее сообщалось, что у брата Блиновской хотят изъять недвижимость.