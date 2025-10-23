На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший премьер Польши предложил «подарить» Украине сбежавшую молодежь

Экс-премьер Польши Миллер предложил подарить Украине сбежавшую молодежь
true
true
true
close
Global Look Press

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер предложил вернуть Украине молодых людей призывного возраста, которые выехали из страны. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала TVN24.

Политик назвал сложившуюся ситуацию странной, отметив, что украинские власти проводят мобилизацию непосредственно на улицах городов.

«Я считаю, что у нас есть одно оружие, которое мы можем подарить украинцам, — молодые украинцы призывного возраста», — заявил Миллер.

По его словам, вместо принудительного призыва в украинских городах логичнее было бы организовать возвращение военнообязанных беженцев из Польши.

14 октября глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что его страна не может больше принимать мигрантов с Украины.

В конце сентября президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о продлении специального статуса и помощи для украинских беженцев.

Ранее британский дипломат заявил, что Польша проявляет двуличие по отношению к Украине.

