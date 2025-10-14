На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше рассказали, что страна больше не может принимать украинских мигрантов

Пшидач: Польша не может больше принимать мигрантов с Украины
true
true
true
close
Kacper Pempel/Reuters

Польша не может больше принимать мигрантов с Украины. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

«Я думаю, что мы не в состоянии больше принять (граждан Украины. — «Газета.Ru»). <...> Надо <...> начать процесс их инкультурации. Это делается с помощью образования, но нельзя допустить до ситуации, в которой создавались бы какие-то отдельные районы», — сказал он.

В конце сентября президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект, предусматривающий увеличение минимального срока проживания для получения гражданства с трех до 10 лет.

Также Навроцкий подписал закон о продлении специального статуса и помощи для украинских беженцев. Помимо этого польский лидер подписал документ о прекращении выплат пособий для неработающих иностранцев.

В конце августа пресс-секретарь кабинета министров Адам Шлапка заявлял, что в Польше готовы отменить все социальные выплаты неработающим иностранцам. Это касалось не только граждан Украины, проживающих на территории страны, но и других, которые получают соцвыплаты в качестве беженцев, но не работают и не делают отчисления в Фонд социального страхования.

Ранее в Еврокомиссии заявили об обязанности обеспечивать беженцев с Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами