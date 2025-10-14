В Польше рассказали, что страна больше не может принимать украинских мигрантов

Пшидач: Польша не может больше принимать мигрантов с Украины

Польша не может больше принимать мигрантов с Украины. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

«Я думаю, что мы не в состоянии больше принять (граждан Украины. — «Газета.Ru»). <...> Надо <...> начать процесс их инкультурации. Это делается с помощью образования, но нельзя допустить до ситуации, в которой создавались бы какие-то отдельные районы», — сказал он.

В конце сентября президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект, предусматривающий увеличение минимального срока проживания для получения гражданства с трех до 10 лет.

Также Навроцкий подписал закон о продлении специального статуса и помощи для украинских беженцев. Помимо этого польский лидер подписал документ о прекращении выплат пособий для неработающих иностранцев.

В конце августа пресс-секретарь кабинета министров Адам Шлапка заявлял, что в Польше готовы отменить все социальные выплаты неработающим иностранцам. Это касалось не только граждан Украины, проживающих на территории страны, но и других, которые получают соцвыплаты в качестве беженцев, но не работают и не делают отчисления в Фонд социального страхования.

Ранее в Еврокомиссии заявили об обязанности обеспечивать беженцев с Украины.