На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Польши продлил помощь для украинских беженцев

Президент Польши Навроцкий подписал закон о продлении помощи украинским беженцам
true
true
true
close
Newspix/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о продлении специального статуса и помощи для украинских беженцев. Об этом говорится на сайте администрации польского лидера.

Польский президент также подписал закон о прекращении выплат пособий для неработающих иностранцев.

Согласно закону, специальный статус и помощь для украинских беженцев, а также финансирование терминалов Starlink для Украины продлеваются на шесть месяцев, до марта 2026 года.

О том, что польское правительство намерено отменить все социальные выплаты неработающим иностранцам, стало известно еще в конце лета.

До этого сообщалось, что власти Австрии реформируют систему социальной поддержки, по которой украинские беженцы лишатся безусловного права на получение пособия на несовершеннолетних детей. Текущие правила выплат пособия на детей беженцам с Украины продолжат действовать до 31 октября.

Ранее в Еврокомиссии заявили об обязанности обеспечивать беженцев с Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами