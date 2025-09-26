Президент Польши продлил помощь для украинских беженцев

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о продлении специального статуса и помощи для украинских беженцев. Об этом говорится на сайте администрации польского лидера.

Польский президент также подписал закон о прекращении выплат пособий для неработающих иностранцев.

Согласно закону, специальный статус и помощь для украинских беженцев, а также финансирование терминалов Starlink для Украины продлеваются на шесть месяцев, до марта 2026 года.

О том, что польское правительство намерено отменить все социальные выплаты неработающим иностранцам, стало известно еще в конце лета.

До этого сообщалось, что власти Австрии реформируют систему социальной поддержки, по которой украинские беженцы лишатся безусловного права на получение пособия на несовершеннолетних детей. Текущие правила выплат пособия на детей беженцам с Украины продолжат действовать до 31 октября.

Ранее в Еврокомиссии заявили об обязанности обеспечивать беженцев с Украины.