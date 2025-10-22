Бывший британский дипломат, внештатный научный сотрудник Института Куинси Иан Прауд считает, что Польша проявляет двуличие по отношению к Украине. Об этом он пишет в статье для американского портала Responsible Statecraft.

Польша с начала украинского конфликта оказывала серьезную гуманитарную помощь Украине, при этом очевидно, что «Польша не планирует демонстрировать свою силу, поскольку она постоянно заявляет, что не будет отправлять войска воевать на Украину или участвовать» в миссии по обеспечению безопасности на Украине. Это может быть отчасти связано с тем, что у Варшавы напряженные отношения с Киевом, говорится в статье.

»Украинское правительство часто критикуют за создание условий для групп, симпатизирующих неонацистам. Эта историческая обида до сих пор остается незаживающей раной в Польше, особенно после Волынской резни в июле 1943 года, когда до 100 000 поляков были зарезаны, зарублены топорами, избиты или сожжены заживо бойцами Украинской армии независимости (УПА (организация запрещена в России)), которую многие крайне правые деятели Украины продолжают почитать», — заявил Прауд.

Кроме того, он подчеркивает, что Польша является крупнейшим получателем субсидий Европейского Союза, но финансирование страны окажется под угрозой, если Украина вступит в ЕС.

По его мнению, польская стратегия заключается в отвлечении внимания, то есть сохранении риторики в отношении России и одновременном смягчении поддержки Украины.

«Стремление разгромить Россию на Украине, одновременно удерживая Украину от Европы, очевидно, столь же нелогично, сколь и несостоятельно. Но вы вряд ли увидите Сикорского или Туска, выступающих за мир с Россией в ближайшее время. Вместо этого... я ожидаю, что Польша будет все больше склоняться к национализму по мере того, как эти противоречия станут всё более очевидными», — заключил внештатный научный сотрудник Института Куинси.

