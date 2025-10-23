На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нижегородской области планируют запретить продажу вейпов с марта 2026 года

true
true
true

В Нижегородской области планируют запретить продажу вейпов с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года. Об этом говорится в проекте федерального закона.

В проекте отмечается, что речь идет об электронных сигаретах, устройствах для нагревания табака, о никотиносодержащих и безникотиновых жидкостях, а также о бестабачных смесях для нагревания.

21 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу сигарет и вейпов на остановках. Документ предполагает запрет розничной торговли табачной продукцией и никотинсодержащей продукцией на остановочных пунктах всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения. По мнению авторов проекта закона, продажа соответствующей продукции в павильонах на остановках способствует ее доступности для населения, включая молодежь, так как часто эти павильоны расположены возле учебных заведений.

Ранее стало известно, какой регион России может первым запретить продажу вейпов.

