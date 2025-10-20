Дагестан может первым в России запретить продажу вейпов

Дагестан может стать одним из первых субъектов РФ, в которых запретят продажу вейпов в рамках эксперимента; соответствующее предложение направил в Госдуму глава республики Сергей Меликов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба администрации Меликова.

«Прошу определить Республику Дагестан в качестве одного из пилотных регионов по введению запрета на розничную продажу данных устройств. Полагаю, что введение такого запрета снизит связанную с употреблением «вейпов» заболеваемость населения», — говорится в обращении главы Дагестана.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о предоставлении регионам права ограничивать торговлю вейпами.

Еще летом сообщалось, что в Госдуму внесут пакет законопроектов, в рамках которых предлагается ввести полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет.

До этого глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратил внимание, что ВОЗ призвала страны мира к 2035 году поднять на 50% цены на сигареты и алкоголь. Он отметил, что нужно пропагандировать здоровый образ жизни в России, а не поднимать цены.

Леонов считает, что у поклонников алкоголя и сигарет «всегда найдется альтернатива» – более дешевая. По его мнению, вопросы здоровья повышением цен не решить.

Ранее в Госдуме похвалили акцию для школьников «сдай вейп – получи пятерку».