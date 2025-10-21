Депутаты приняли проект о запрете продажи сигарет на остановках

ГД приняла проект о запрете продажи табачной продукции и вейпов на остановках

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу сигарет и вейпов на остановках. Об этом сообщило РИА Новости.

Документ предполагает запрет розничной торговли табачной продукцией и никотинсодержащей продукцией на остановочных пунктах всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения.

По мнению авторов проекта закона, продажа соответствующей продукции в павильонах на остановках способствует ее доступности для населения, включая молодежь, так как часто эти павильоны расположены возле учебных заведений.

Помимо этого, продажа табачной продукции на остановках увеличивает риск пассивного курения.

В сентябре сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин Ольга Епифанова сообщила, что России могут ввести полный запрет на использование электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака вне специально отведенных мест для курения и дома. Ограничения с большой долей вероятности появятся в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе хотят запретить сигареты с фильтрами.