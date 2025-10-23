На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шойгу переизбрали председателем РГО

Путин поддержал переизбрание Шойгу на пост главы Русского географического общества
true
true
true

Президент России Владимир Путин поддержал переизбрание Сергея Шойгу президентом Русского географического общества. Трансляцию в выступлением президента ведет Telegram-канал Кремля.

Ученый совет выдвинул Шойгу на новый срок президента РГО. В результате голосования решение было принято единогласно.

«Сегодня делегатам съезда предстоит избрать президента Русского географического общества», — сказал Путин.

Президент отметил, что Шойгу был одним из инициаторов возрождения РГО.

Незадолго до этого секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу заявил об отсутствии границ в географии.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, привел слова президента страны Владимира Путина о границах России, которые «нигде не заканчиваются».

Ранее Шойгу призвал не называть Донбасс и Новороссию новыми регионами.

