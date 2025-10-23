Шойгу переизбрали председателем РГО

Президент России Владимир Путин поддержал переизбрание Сергея Шойгу президентом Русского географического общества. Трансляцию в выступлением президента ведет Telegram-канал Кремля.

Ученый совет выдвинул Шойгу на новый срок президента РГО. В результате голосования решение было принято единогласно.

«Сегодня делегатам съезда предстоит избрать президента Русского географического общества», — сказал Путин.

Президент отметил, что Шойгу был одним из инициаторов возрождения РГО.

Незадолго до этого секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу заявил об отсутствии границ в географии.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, привел слова президента страны Владимира Путина о границах России, которые «нигде не заканчиваются».

Ранее Шойгу призвал не называть Донбасс и Новороссию новыми регионами.