Шойгу призвал не называть Донбасс и Новороссию новыми регионами

Секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу заявил, что не нужно называть Донбасс и Новороссию новыми регионами. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Известиям» и другим российским СМИ.

«Хорошо, что вы не сказали «новые регионы», потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши», — отметил Шойгу.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ведет праведную битву, защищая выбор жителей новых регионов быть с Российской Федерацией.

Референдумы о вхождении четырех регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей — в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней за присоединение к РФ высказались от 87 до 99% участников голосования в разных регионах. 30 сентября 2022 года Путин подписал договоры о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации после обращения глав этих территорий.

Ранее Путин рассказал, что новые регионы РФ близки к самообеспечению.